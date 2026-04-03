La terra ha tremato scossa di terremoto improvvisa in Italia

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La terra torna a tremare in Emilia. Nelle prime ore di oggi, venerdì 3 aprile 2026, una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 è stata chiaramente registrata dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). L’evento sismico si è verificato esattamente alle ore 5:50, interessando l’area di confine tra le province di Ferrara e Modena, una zona storicamente sensibile dal punto di vista geologico.

Secondo i dati ufficiali, l’ipocentro del sisma è stato localizzato a una profondità di 9 chilometri, un dato che classifica la scossa come superficiale. I comuni situati entro un raggio di pochi chilometri dall’epicentro sono Bondeno (Ferrara), Finale Emilia (Modena) e Sant’Agostino (Ferrara).

Nonostante l’orario mattutino abbia favorito la percezione del movimento tellurico da parte della popolazione residente ai piani alti delle abitazioni, non si segnalano al momento danni a persone o strutture.

Le autorità locali e la Protezione Civile rimangono in allerta per monitorare eventuali sciami sismici o repliche nelle ore successive. Il distretto sismico interessato è quello della pianura padana emiliana, già teatro in passato di eventi di maggiore intensità.

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