venerdì, Aprile 3, 2026
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Vigili del fuoco

Le scolaresche in visita alla Scuola Centrale Antincendi di Capannelle

Il Faro
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO – DIPARTIMENTO

La Scuola Centrale Antincendi ha ospitato 101 bambini. La mattinata e’ trascorsa nei migliori dei modi. I bambini e le insegnanti che accompagnavano la scolaresca, sono rimasti entusiasti nel vedere l’addestramento, i mezzi, i cinofili e un filmato divertente.

L’Associazione dei Vigili del Fuoco, ha partecipato assieme al personale della SCA all’intrattenimento ed accoglienza dei piccoli ospiti

Dopo l’isolamento del Covid, le Scuole riaprono le porte ai giovani ed i Vigili del Fuoco sono felici di accoglierli, sicuri che attraverso le visite comprenderanno sempre meglio cosa significa fare il Pompiere.

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