Roma: scoperta officina clandestina di auto rubate, tre arresti della Polizia Stradale

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Una vera e propria officina illegale dedicata allo smontaggio di auto rubate è stata scoperta alla periferia nord-est di Roma grazie a un’indagine della Polizia Stradale di Albano, che ha portato all’arresto di tre uomini. L’operazione è scattata dopo un’attenta attività investigativa che ha permesso agli agenti di individuare un capannone utilizzato come centro di smontaggio e stoccaggio di pezzi di veicoli rubati.

All’interno della struttura era stato allestito un laboratorio completo, con attrezzature professionali e un’area adibita al deposito delle parti già smontate, pronte per essere immesse sul mercato illegale dei ricambi auto. Al momento dell’intervento, i poliziotti hanno sorpreso tre individui intenti a smontare un’auto risultata rubata nei giorni precedenti a Roma. Alla vista degli agenti, i sospettati hanno tentato la fuga a piedi nelle campagne circostanti, ma sono stati rapidamente bloccati e identificati.

La successiva perquisizione del capannone ha permesso di rinvenire numerosi elementi utili alle indagini: oltre al veicolo rubato in fase di smontaggio, gli agenti hanno trovato una targa appartenente ad un’altra auto, un telaio compresso proveniente da un ulteriore veicolo rubato e una grande quantità di componenti già smontati, imballati e pronti per la vendita. Sono stati inoltre sequestrati diversi pezzi di auto di provenienza non ancora accertata, confermando l’ipotesi di un’attività organizzata e continuativa di riciclaggio di veicoli rubati e traffico di parti di ricambio.

L’intera area è stata posta sotto sequestro insieme al veicolo parzialmente smontato e a tutte le attrezzature utilizzate per l’attività illecita. I tre uomini, già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati e trasferiti nel carcere di Regina Coeli su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Le indagini proseguono per ricostruire eventuali ulteriori responsabilità e individuare l’intera rete coinvolta nel traffico illecito di auto e ricambi

IL MESSAGGERO