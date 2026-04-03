Stellantis richiama 700mila auto ibride a rischio incendio: ecco marchi e modelli interessati

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Un nuovo guaio per Stellantis. Il gruppo franco-italiano sta richiamando 700mila auto ibride in tutto il mondo per il rischio di incendio. Tra i marchi coinvolti ci sono Peugeot, Citroën, Fiat, Alfa Romeo e Jeep. Alla base della decisione c’è “un potenziale problema relativo al gioco tra il tubo del filtro antiparticolato benzina e il generatore di avviamento a cinghia”, fa sapere Stellantis in una nota dopo che la notizia era stata diffusa dall’Autorità federale tedesca per i trasporti automobilistici (Kba).

La multinazionale con sede nei Paesi Bassi ha poi aggiunto che a causa di questo possibile difetto di produzione, in caso di umidità, potrebbe generarsi un surriscaldamento e di conseguenza un “rischio di incendio nel vano motore”. Più di 50mila dei veicoli richiamati si trovano in Germania, ma il numero più alto è in Francia dove sono state richiamate 212mila auto prodotte tra il 2023 e il 2026

https://www.ilfattoquotidiano.it/2026/04/01/stellantis-richiamo-veicoli-ibridi-rischio-incendio-notizie/8342598