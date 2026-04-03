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Pomeriggio di lavoro per i Vigili del Fuoco di Chioggia, intervenuti oggi a Sottomarina per domare un incendio di sterpaglie sviluppatosi nell’area tra via Barbarigo e via Morosini.

Le fiamme hanno interessato una porzione di terreno incolto, sviluppando un fronte lungo circa 40-50 metri. Nonostante le dimensioni del rogo, la situazione è stata gestita con prontezza per evitare che il fuoco si avvicinasse eccessivamente alle zone limitrofe.

Sul posto hanno operato congiuntamente le squadre dei distaccamenti di Chioggia e Cavarzere. Il personale dei Vigili del Fuoco ha lavorato per circoscrivere l’area interessata, procedendo poi allo spegnimento completo delle fiamme.

L’intervento coordinato ha permesso di contenere il rogo in breve tempo, mettendo in sicurezza la zona senza che si registrassero danni a persone o proprietà.

https://www.chioggiatv.it/2026/04/vigili-del-fuoco-in-azione-a-sottomarina-per-un-grosso-incendio-di-sterpaglie/