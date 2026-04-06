Interrventi sul territorio marchigiano

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VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

PETRIANO (PU) – INCENDIO ABITAZIONE – I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle ore 18:30 in località Gallo, per un incendio sviluppatosi in un’abitazione.

La squadra di Urbino, con il supporto dell’autoscala proveniente da Pesaro, ha provveduto allo spegnimento dell’incendio, originatosi dal garage al piano terra, evitando la propagazione alle restanti parti dell’edificio.

Non si registrano persone coinvolte.

Dal Comando di Pesaro Urbino

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MONTEMARCIANO (AN) – INCIDENTE STRADALE – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 20:30 circa lungo la SP 20 per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture. La squadra VVF di Senigallia ha estratto uno dei conducenti, affidandolo alle cure del personale sanitario; entrambi sono stati trasportati all’ospedale di Torrette.

La squadra ha quindi provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti.

Dal Comando di Ancona