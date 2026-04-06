lunedì, Aprile 6, 2026
Ultimo:
Vigili del fuoco

Interrventi sul territorio marchigiano

Il Faro
Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

PETRIANO (PU) – INCENDIO ABITAZIONE – I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle ore 18:30 in località Gallo, per un incendio sviluppatosi in un’abitazione.
La squadra di Urbino, con il supporto dell’autoscala proveniente da Pesaro, ha provveduto allo spegnimento dell’incendio, originatosi dal garage al piano terra, evitando la propagazione alle restanti parti dell’edificio.
Non si registrano persone coinvolte.

Dal Comando di Pesaro Urbino

———————-

MONTEMARCIANO (AN) – INCIDENTE STRADALE – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 20:30 circa lungo la SP 20 per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture. La squadra VVF di Senigallia ha estratto uno dei conducenti, affidandolo alle cure del personale sanitario; entrambi sono stati trasportati all’ospedale di Torrette.
La squadra ha quindi provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti.

Dal Comando di Ancona

Potrebbe anche interessarti

Avviso di avviamento a selezione per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 6 unità lavorative nella qualifica di Operatore nel ruolo degli Operatori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Ministero dell’Interno

Il Faro

Procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario del C.N.VV.F. – Rettifica Graduatoria.

Il Faro

Promozioni a ruolo aperto del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco alla data del 31 dicembre 2023.

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *