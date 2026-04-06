Interventi sul territorio comasc

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VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Si segnala un intervento di soccorso tecnico ieri sera alle 22 circa nel comune di Ponte Lambro, sulla SP Arosio Canzo in direzione Canzo, a seguito della segnalazione di un passante che riferiva di sentire abbaiare un cane.

I vigili del fuoco dal distaccamento di Canzo giunti in posto dopo diversi tentativi hanno individuato e recuperato l’animale all’interno di una tubazione di scolo delle acque chiare.

Il cane è stato successivamente affidato alle cure del veterinario

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Ieri notte alle 4.20 circa a Valmorea in via Roma per segnalazione tentato furto ad uno sportello bancario.

In relazione ad uno scenario compromesso da dispositivi artigianali atti al danneggiamento con fiammella a vista, i VVF hanno provveduto alla messa in sicurezza dello scenario ed all’attività di prevenzione in attesa degli artificieri giunti da Milano.

Non si segnalano persone coinvolte

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