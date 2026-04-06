Interventi sul territorio ragusano

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VIGILI DEL FUCO DI RAGUSA

Personale vigilfuoco è intervenuto a ispica nei pressi del convento santa maria del gesù, per ricerca persona. data la particolarità del costone imperviei e di difficile percorribilità, sono intervenute da catania unità del soccorso alpino della Guardia di finanza e dei volontari oltre all’elicottore VV.F. del nucleo di Catania.

Il corpo senza vita del trentaseienne disperso è stato individuato nel costone e per consentire il recupero con l’elicottero è stato necessario sfoltire un po di vegetazione intorno al lugo del ritrovamento per poi consentire all’elicottero di tirare in cabina la barella, sul posto personale del 118 e dei carabinieri di ispica per gli accertamenti ed adempimenti di competenza.

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Incidente stradale autonomo sulla sp81 c/da Pozzillo. Conducente un 60enne, a bordo di una renault, ferito e accompagnato in ospedale da 118. Sul posto Polizia di St ato per i rilievi di loro competenza e Vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’auto e dei luoghi dell’incidente.

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Una squadra operativa è intervenuta sulla ss115 per un incidente stradale occorso fra una citroen c3 condotta ed una , a causa del sinistro la c3 è uscita di strada e la signora che guidava il vaicolo è stata ricoverata al Giovanni Paolo II di Ragusa.

Il figlio quindicenne anch’egli a bordo dell’auto è stato districato dalle lamiere dal personale VVF ed assistito dal personale del 118, spostato in aree praticabili in eleisoccorso è stato trasferito a Catania, illesi gli occupanti dell’altro veicolo ford Kuga, la strada al momento è chiusa per consentire alla Polstrada di effettuare i rilievi del caso