Esplosione distrugge un appartamento all’ultimo piano di una palazzina in via Baiamonti a Trieste

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Domenica mattina, 5 aprile 2026, in via Baiamonti a Trieste, si è verificata un’esplosione in un appartamento al quinto e ultimo piano di un edificio. La deflagrazione ha provocato il parziale crollo della facciata e del tetto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i Carabinieri, il personale sanitario e alcune ambulanze del 118. I pompieri sono arrivati alle 12:50 dal comando di Trieste con tre squadre e hanno immediatamente avviato le operazioni di spegnimento delle fiamme e la ricerca di eventuali persone coinvolte.

L’abitazione era vuota al momento dell’esplosione: gli occupanti, una coppia, erano usciti pochi minuti prima per le vacanze pasquali. Una persona è stata portata in ospedale solo per lo spavento, essendo residente nelle vicinanze; non si registrano altri feriti.

La deflagrazione ha causato danni alla facciata e al tetto dell’appartamento. L’intero edificio è stato precauzionalmente evacuato e i Vigili del fuoco hanno effettuato sopralluoghi su tutti e cinque i piani per verificare eventuali danni strutturali.

LEGGO.IT