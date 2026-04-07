 Incendio di una legnaia nel pomeriggio di domenica

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SEDICO (BELLUNO) – Incendio di una legnaia nel pomeriggio di oggi, domenica 5 aprile, in località Libano, nel comune di Sedico. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per mettere in sicurezza l’area dal momento che il rogo ha compromesso l’intera struttura lignea.

I vigili del fuoco hanno evitato la propagazione del fuoco alle abitazioni adiacenti e mettendo in sicurezza l’intera area interessata. Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza del sito si sono concluse alle ore 16:10 circa. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici.

IL GAZZETTINO