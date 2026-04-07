Aggiornamento Situazione Incendi Boschivi – Lombardia
DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO DELLA LOMBARDIA
07/04/2026 – La situazione generale degli incendi boschivi sul territorio lombardo risulta rientrata nella norma.
Al momento non si segnalano eventi di rilievo attivi. Permane unicamente un’attenzione residuale, di limitata entità, nel Comune di Laveno Mombello (VA), in località Via Montecristo, dove l’incendio risulta spento e attualmente oggetto di monitoraggio.
Sul posto è stato attivato il Nucleo SAPR dei Vigili del Fuoco, impegnato nell’effettuazione di rilievi mirati mediante l’impiego di sistemi a pilotaggio remoto, al fine di supportare le verifiche tecniche necessarie alla completa chiusura dell’intervento.
Presenti inoltre squadre di volontari AIB, che proseguono le attività di presidio e controllo dell’area interessata.
La situazione è costantemente monitorata e non si segnalano criticità.