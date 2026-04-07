Blackout al Luna Park di Gambettola: 8 giovani bloccati a 10 metri d’altezza

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Gambettola (Cesena), 7 aprile 2026 – Otto ragazzi sono rimasti bloccati a dieci metri di altezza. La corrente si è interrotta e le giostre non hanno funzionato per 40 minuti. Attimi di panico e di paura per gli otto giovani che si trovavano sospesi nel vuoto e al buio. Quaranta minuti di timore, sia per i ragazzi, sia per chi li attendeva a terra.

Fortunatamente, l’intervento dei vigili del fuoco di Forlì-Cesena è stato tempestivo e l’emergenza è stata gestita nel migliore dei modi. Nessuno è rimasto ferito e nessuno è dovuto ricorrere alle cure sanitari.

I vigili del fuoco sono partiti in tutta fretta da Cesena per recarsi a Gambettola e arrivati sul luogo del blackout, non potendo attendere il ripristino della rete elettrica, hanno collegato un generatore di corrente ai sistemi della giostra in questione. Era l’unica attrazione in cui si trovavano dei ragazzi in pericolo. Anche le altre giostre hanno smesso di funzionare, ma chi le stava usando è sceso senza alcuna difficoltà.