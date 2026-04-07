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Non si è ancora conclusa l’emergenza incendi che da questa mattina sta interessando la zona di Monterotondo, nel territorio di Giarratana. Le fiamme, alimentate dal vento e dalla vegetazione secca, continuano a bruciare nonostante le ore di intervento da parte delle squadre impegnate sul posto.

Il fronte del fuoco, che già in mattinata aveva destato forte preoccupazione, si è esteso in più punti rendendo complesse le operazioni di spegnimento. A destare maggiore allarme è la vicinanza di alcune abitazioni, situate proprio ai margini dell’area colpita. I residenti osservano con apprensione l’evolversi della situazione, mentre i mezzi di soccorso lavorano per evitare che le fiamme raggiungano le case.

Sul posto operano senza sosta i vigili del fuoco, supportati dalla Protezione civile, che stanno cercando di contenere l’incendio e creare linee di sicurezza. Il lavoro è reso difficile dalla conformazione del terreno e dalle raffiche di vento che, a tratti, spingono il fuoco verso zone ancora non interessate.

https://www.lasicilia.it/news/attualita/3030008/giarratana-incendio-ancora-in-corso-a-monterotondo.html