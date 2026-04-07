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Guasto alla funivia di Mezzocorona: 12 persone sospese nel vuoto, turisti evacuati con fuoristrada

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Intervento rapido dei tecnici e dei vigili del fuoco volontari evita tragedie

Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di domenica 5 aprile, quando un guasto ha bloccato la funivia che porta sul Monte di MezzocoronaDodici persone presenti nelle cabine sono rimaste sospese nel vuoto per alcuni minuti, fino all’intervento dei tecnici che hanno attivato il motore di emergenza, consentendo la discesa controllata e in sicurezza.

L’incidente ha comportato la chiusura temporanea dell’impianto per verifiche tecniche. Circa 120 turisti rimasti in vetta sono stati trasportati a valle dai vigili del fuoco volontari di Mezzocorona tramite otto fuoristrada, con una operazione durata circa due ore.

Il consigliere comunale Paolo Gabrielli ha sottolineato l’efficienza dell’intervento: “Le cabine sono state riportate in stazione in pochissimi minuti. Grazie al lavoro coordinato dei vigili del fuoco, della società funivie e degli operatori sul posto, l’episodio si è risolto senza conseguenze, permettendo a tutti di godere del Lunedì dell’Angelo in sicurezza

https://www.lapiazzaweb.it/news/cronaca/655662/guasto-alla-funivia-di-mezzocorona-12-persone-sospese-nel-vuoto-turisti-evacuati-con-fuoristrada.html

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