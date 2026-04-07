martedì, Aprile 7, 2026
Ultimo:
cronacaInternazionale

I soccorritori intervengono a Kingstree in seguito a una collisione tra un treno Amtrak e un camion della spazzatura.

Il Faro
Spread the love

ONTEA DI WILLIAMSBURG, SC (WCBD) – I soccorritori sono intervenuti mercoledì mattina per un incidente che ha coinvolto un treno Amtrak e un camion della spazzatura a circa tre miglia a nord di Kingstree.

Il capitano William Horton del dipartimento dei vigili del fuoco della contea di Williamsburg ha dichiarato che l’incidente è avvenuto poco prima delle 10:30 vicino alla North Williamsburg County Highway, al civico 676. Ha precisato che l’incidente si è verificato in corrispondenza di un passaggio a livello privato, privo di barriere o segnali di avvertimento.

I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno trovato il camion della spazzatura spinto fuori dai binari, mentre il treno si è fermato poco più avanti. L’autista del camion, unico occupante del veicolo, è riuscito a uscire da solo riportando solo lievi ferite. È stato trasportato in un ospedale locale per accertamenti.

Nessuno dei 101 passeggeri o membri dell’equipaggio a bordo del treno ha riportato ferite.

Sia il camion che il treno hanno riportato “ingenti danni”, ha dichiarato Horton. Il traffico ferroviario rimarrà interrotto fino a quando non sarà possibile ispezionare i binari.

Potrebbe anche interessarti

Rapporto USA: il rischio di battito cardiaco irregolare per i vigili del fuoco legato al numero di esposizioni a incendi

Il Faro

Dà fuoco al deposito della casa della ex: aveva divieto di avvicinamento

Il Faro

Autocisterna con carico di vino finisce nelle campagne: disagi sulla provinciale

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *