I soccorritori intervengono a Kingstree in seguito a una collisione tra un treno Amtrak e un camion della spazzatura.

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ONTEA DI WILLIAMSBURG, SC (WCBD) – I soccorritori sono intervenuti mercoledì mattina per un incidente che ha coinvolto un treno Amtrak e un camion della spazzatura a circa tre miglia a nord di Kingstree.

Il capitano William Horton del dipartimento dei vigili del fuoco della contea di Williamsburg ha dichiarato che l’incidente è avvenuto poco prima delle 10:30 vicino alla North Williamsburg County Highway, al civico 676. Ha precisato che l’incidente si è verificato in corrispondenza di un passaggio a livello privato, privo di barriere o segnali di avvertimento.

I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno trovato il camion della spazzatura spinto fuori dai binari, mentre il treno si è fermato poco più avanti. L’autista del camion, unico occupante del veicolo, è riuscito a uscire da solo riportando solo lievi ferite. È stato trasportato in un ospedale locale per accertamenti.

Nessuno dei 101 passeggeri o membri dell’equipaggio a bordo del treno ha riportato ferite.

Sia il camion che il treno hanno riportato “ingenti danni”, ha dichiarato Horton. Il traffico ferroviario rimarrà interrotto fino a quando non sarà possibile ispezionare i binari.