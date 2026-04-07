I Vigili del Fuoco accolgono i ragazzi dell’Associazione Vivere a Colori APS

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VIGILI DEL FUOCO

Lo scorso venerdì 3 aprile, il comando dei Vigili del Fuoco ha accolto i ragazzi dell’Associazione “Vivere a Colori APS” di Vibo Valentia, impegnata in attività di supporto e inclusione sociale di giovani affetti da disturbo dello spettro autistico.

I 15 ragazzi, accompagnati dalla presidente dell’associazione e dagli operatori, hanno avuto l’opportunità di visitare la caserma, conoscere da vicino alcune delle principali attrezzature in dotazione ai Vigili del Fuoco e salire a bordo dei mezzi di soccorso. L’incontro, caratterizzato da grande partecipazione ed entusiasmo, ha consentito ai giovani ospiti di vivere un’esperienza diretta con il mondo del soccorso, suscitando curiosità e interesse e contribuendo, in alcuni casi, anche a superare iniziali timori.

Durante la visita i Vigili del Fuoco hanno illustrato, con un linguaggio semplice e accessibile, le principali attività svolte quotidianamente a tutela della collettività, mostrando le tecniche di intervento e le dotazioni utilizzate nelle operazioni di soccorso tecnico urgente.

È stato uno di quegli incontri che lasciano un segno profondo in tutti i partecipanti, capace di suscitare emozioni autentiche e momenti di sincera condivisione, confermando ancora una volta l’importanza del rapporto umano oltre che professionale che i Vigili del Fuoco costruiscono ogni giorno con il territorio.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività di apertura alla comunità che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco promuove anche attraverso momenti di incontro con le realtà associative locali, con particolare attenzione ai temi dell’inclusione, della solidarietà e della vicinanza alle persone più fragili.