I vigili del fuoco californiani sono stati costretti a ritirarsi durante un incendio di vaste proporzioni in un magazzino di 1,2 milioni di piedi quadrati.

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ONTARIO, California — Un vasto incendio divampato all’interno di uno stabilimento della Kimberly-Clark, azienda produttrice di carta, a Ontario, ha provocato il crollo del tetto di un magazzino e ha costretto i vigili del fuoco a ritirarsi nelle prime ore di martedì, mentre le fiamme divoravano la struttura di 1,2 milioni di piedi quadrati.

Circa 20 operai si trovavano all’interno dell’edificio all’angolo tra South Hellman Avenue e Merrill Avenue quando è stato segnalato l’incendio intorno alle 00:30, ha dichiarato a KTTV il vice capo dei vigili del fuoco di Ontario, Mike Wedell.

Le fiamme si sono propagate “in modo esponenziale” e hanno rapidamente sopraffatto i vigili del fuoco accorsi per spegnere l’incendio, costringendoli a ritirarsi, ha detto Wedell.

“Purtroppo, l’incendio si è propagato molto rapidamente, al punto che le nostre squadre hanno dovuto effettuare quella che chiamiamo una ‘ritirata operativa’ per evacuare l’edificio”.

Alle 6:30 del mattino l’incendio era ancora in corso. Il bagliore delle fiamme e le colonne di fumo erano visibili a chilometri di distanza. I camion dei pompieri circondavano l’edificio, pompando 1.000 galloni d’acqua al minuto.

“Prevediamo di rimanere sul posto per tutto il resto della giornata, senza dubbio”, ha dichiarato Wedell a KTTV. “Abbiamo completamente circondato l’edificio.”

Wedell ha dichiarato ai giornalisti presenti sul posto che l’incendio è probabilmente di origine dolosa e che una persona è stata arrestata. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli.

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