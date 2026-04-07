Incendio avvolge il locomotore del treno 18963 alla stazione di Dicomano

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Un incendio ha colpito nel pomeriggio di oggi, martedì 7 aprile, il locomotore del treno regionale 18963, partito da Firenze alle ore 15:55 e diretto a Borgo San Lorenzo. Secondo le testimonianze raccolte, il mezzo avrebbe iniziato a sprigionare un denso fumo già a circa un chilometro di distanza dalla stazione di Dicomano. Nonostante l’avaria in corso, il convoglio è riuscito a raggiungere lo scalo ferroviario, dove è stata immediatamente disposta l’evacuazione di tutti i passeggeri.

Una volta in stazione, le fiamme si sono propagate con forza dalla cabina del locomotore. Per domare il rogo è stato necessario l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco provenienti dai distaccamenti di Pontassieve e Borgo San Lorenzo. L’area è stata messa in sicurezza, ma i danni al materiale rotabile risultano ingenti.

https://www.okmugello.it/articolo/incendio-treno-18963-stazione-dicomano_252300/