Incendio in Valsesia: proseguono senza sosta le operazioni

Spread the love

Aggiornamento del 7 aprile:

Proseguono le operazioni di spegnimento dell’incendio tra Fobello e Cravagliana. Dalla mattinata di oggi, un elicottero è già in azione per il rifornimento d’acqua e il contenimento degli ultimi focolai ancora attivi.

Nella serata di ieri le fiamme erano visibili lungo la cresta montuosa, segno di un fronte ancora acceso. Questa mattina, invece, la situazione appare in miglioramento, ma dal territorio di Cravagliana si nota ancora fumo in risalita, indice della presenza di braci e punti caldi non completamente spenti.

Le operazioni proseguiranno nelle prossime ore per mettere definitivamente sotto controllo l’incendio ed evitare possibili riprese.

https://www.valsesianotizie.it/2026/04/07/leggi-notizia/argomenti/cronaca-9/articolo/incendio-al-bivio-tra-rimella-e-cervatto-notte-di-lavoro-per-i-vigili-del-fuoco-resta-alta-latt.html