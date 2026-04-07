Intrappolato con l’auto nel sottopasso allagato, anziano salvato dai vigili del fuoco

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Ieri mattina, poco dopo le 10, i vigili del fuoco del comando provinciale di Campobasso sono intervenuti per un soccorso a persona bloccata con la propria auto in un

sottopasso allagato, nel territorio di Montefalcone del Sannio. A bordo un anziano rimasto intrappolato nell’abitacolo. Sul posto è intervenuta anche una squadra del distaccamento di Termoli, in assetto di soccorso acquatico. I vigili del fuoco hanno raggiunto il veicolo in sicurezza ed hanno trasportato l’anziano fuori dal sottopasso. Una volta tratto in salvo, il conducente, visibilmente scosso e con un principio di ipotermia, è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118 per gli accertamenti e l’assistenza del caso. Per fortuna le sue condizioni non destano preoccupazione. Sul luogo presenti anche i militari dell’Arma dei Carabinieri, che hanno collaborato nelle operazioni di gestione della viabilità e messa in sicurezza dell’area.