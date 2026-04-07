Scossa di terremoto di magnitudo 3.6: cittadini svegliati nel cuore della notte

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La terra è tornata a tremare a Napoli nelle prime ore di oggi, martedì 7 aprile, con una serie di scosse registrate nell’area dei Campi Flegrei. Il sisma più forte è stato rilevato alle 4.32 e ha raggiunto una magnitudo di 3.6. I movimenti tellurici hanno provocato momenti di forte apprensione tra i residenti, ma al momento non si segnalano danni né particolari conseguenze.

Il nuovo sciame sismico conferma l’attenzione costante sulla zona dei Campi Flegrei, da tempo interessata da frequenti fenomeni tellurici. La scossa principale, avvertita chiaramente dalla popolazione, è stata accompagnata da altri eventi ravvicinati, alimentando la preoccupazione soprattutto nelle ore dell’alba.

Nonostante la paura, le prime informazioni disponibili indicano che non ci sarebbero stati effetti rilevanti su edifici o persone.

https://www.msn.com/it-it/channel/source/FullSwing/sr-vid-i5hs7a0pwiewqfr4yypaam8qr3pp5vdtemu8a9eqaq3rxt8stb6s?ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=69d4af00560a4d9186fe5aa52c417144&ei=28&cvpid=69d4e31c967f4140a9d77201782704bc