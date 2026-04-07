Un casco dei vigili del fuoco per Pietro Plaia, il dono di Pasqua a Empoli

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In occasione delle festività pasquali, l’Associazione Amici dei Vigili del Fuoco di Empoli ha promosso un’iniziativa dal profondo valore umano, donando un momento di gioia e vicinanza a chi vive una situazione di particolare fragilità. Protagonista dell’incontro è stato Pietro Plaia, un giovane di 18 anni che, a causa di una malattia degenerativa, vive da circa due anni su una carrozzina. Insieme al fratello gemello Filippo, con cui condivideva la passione per la break dance, sta affrontando un percorso complesso che ha portato entrambi a una condizione di infermità. Una storia segnata anche dalla prematura scomparsa della madre, colpita dalla stessa malattia. Oggi Pietro è ospite della RSA Vincenzo Chiarugi di Empoli, dove riceve assistenza e affetto costanti non solo dal personale della struttura, ma anche dai suoi familiari: la zia Rosalba, la zia Agata e la nonna Maria, che gli sono quotidianamente accanto con grande dedizione. Venuti a conoscenza della sua profonda passione per i Vigili del Fuoco, il Segretario Generale Sergio Baviello, insieme ad alcuni membri del Direttivo dell’Associazione, ha organizzato una visita speciale con l’obiettivo di regalare a Pietro un momento indimenticabile.

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