martedì, Aprile 7, 2026
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Vigili del fuoco

Un incendio è partito da alcune foglie in una scuola di Sennori.

Il Faro
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Momenti di forte apprensione questo pomeriggio a Sennori, dove un incendio è divampato nei pressi di della scuola elementare del paese, facendo scattare immediatamente le procedure di emergenza. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo avrebbe avuto origine da un cumulo di foglie secche e sterpaglie situato nelle vicinanze del plesso.

Le fiamme hanno inizialmente destato preoccupazione tra i residenti e il personale presente, temendo che potessero propagarsi alla struttura principale. Immediato l’arrivo sul posto dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Sassari. Grazie alla rapidità dell’intervento, le squadre di soccorso sono riuscite a circoscrivere e domare il rogo in breve tempo, evitando che la situazione degenerasse.

https://www.sassarioggi.it/cronaca/incendio-scuola-sennori-paura-vigili-del-fuoco-7-aprile-2026

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