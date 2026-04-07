VIDEO – Camion in fiamme, A1 coperta di schiuma: paura e traffico in tilt a Guidonia

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Momenti di paura sull’autostrada A1 nel tardo pomeriggio di martedì, dove un camion è stato avvolto dalle fiamme causando la chiusura del traffico. L’incendio si è verificato intorno alle 17:00 al chilometro 577, all’altezza di Guidonia Montecelio, alle porte di Roma.

Sul posto è intervenuta tempestivamente la sala operativa dei Vigili del Fuoco di Roma, che ha inviato diverse squadre per domare il rogo. In azione i mezzi provenienti dai distaccamenti di Palestrina (24/A), supportati da un’autobotte dalla Rustica (AB/10) e da una squadra operativa da Montelibretti (5/A). Secondo le prime informazioni, l’incendio ha coinvolto un Tir, partito dalla cella frigorifera del mezzo.

Le fiamme si sono rapidamente propagate, rendendo necessario un intervento immediato e mirato per evitare ulteriori rischi. Per spegnere il rogo, i Vigili del Fuoco hanno utilizzato anche schiuma antincendio, una tecnica fondamentale in questi casi per contenere e soffocare le fiamme, soprattutto quando si tratta di mezzi pesanti o materiali potenzialmente infiammabili. Fortunatamente non si registrano feriti.

IL MATTINO