VIDEO – Esplosione di un’autocisterna di carburante sul Ponte delle Americhe di Panama – un morto e due vigili del fuoco feriti

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Un operaio è morto e due vigili del fuoco hanno riportato ustioni lievi lunedì a seguito dell’esplosione di un’autocisterna presso un deposito privato di carburante sotto il Ponte delle Americhe a Panama City.

L’esplosione ha sprigionato fiamme che si sono propagate verso la parte inferiore del viadotto e ha generato una densa colonna di fumo nero che si è innalzata sopra l’ingresso del Canale di Panama sul lato Pacifico.

L’esplosione è avvenuta intorno alle 16:12 nella zona di La Boca a Balboa, mentre un’autocisterna stava caricando carburante. L’incendio si è poi propagato ad altre due autocisterne presenti sul posto.