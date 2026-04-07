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Un tragico incidente ha sconvolto la mattinata di Vigasio intorno alle 7:10 di martedì 7 aprile 2026. Un’ automobile si è scontrata con un mezzo pesante, provocando la morte di una persona.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti rapidamente un’ ambulanza e un’ auto medica del Suem 118, insieme agli agenti della Polizia Stradale, che hanno gestito i rilievi e la viabilità. Le autorità sono al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica dell’impatto, mentre l’area è stata messa in sicurezza e la circolazione ripristinata nelle ore successive

https://www.lapiazzaweb.it/news/cronaca/655358/vigasio-scontro-tra-auto-e-camion-muore-un-automobilista.html