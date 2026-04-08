Imperia: profondo cordoglio per la scomparsa di Piero Tosi, ex caporeparto dei Vigili del fuoco
Ha destato profondo cordoglio la notizia della scomparsa di Piero Tosi, caporeparto dei Vigili del fuoco in congedo, in servizio al Comando di Imperia, storico e apprezzato segretario generale della Fns Cisl imperiese.
Il ricordo commosso della segreteria della Cisl
“Un vigile del fuoco e un sindacalista che con la sua professionalità, la sua pacatezza, la sua intelligenza ha saputo incarnare per tutta la vita i valori profondi che stanno alla base della convivenza democratica. Il suo altruismo e la sua abnegazione rimarranno nei cuori dei colleghi e di tutti coloro che lo hanno conosciuto, rispettato, amato. Lo porto nel cuore con tenerezza e commozione. ” Così lo ricorda la Segretaria della Cisl Antonietta Pistocco.
“Piero per tutti noi é stato un maestro. In primis un “maestro di sindacato” – ricorda Gianluigi Lombardi, Segretario Generale FNS Cisl Liguria – Ci ha insegnato con il suo esempio lo stile Cisl: la moderazione, lo spirito di servizio, l’ aiutare gli altri, questi erano i suoi valori.
Piero era un amico, spesso per noi più giovani un papà sempre presente ed attento. Con lui abbiamo portato avanti mille battaglie, ricordo ancora i calci che mi dava sotto il tavoli quando mi scaldavo troppo nelle riunioni. Ci lascia un grande vuoto. Siamo però consapevoli che sarà soddisfatto di quello è riuscito a trasmetterci”.
Oltre che dalla Cisl, sono giunti attraverso i social messaggi di condoglianze alla famiglia anche da parte di numerosi Vigili del fuoco in servizio e in congedo e dall’Associaizone nazionale Vigili del fuoco del Corpo nazionale di Imperia, a cui si uniscono le condoglianze di tutto lo staff di Imperiapost.
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