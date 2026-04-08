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Ha destato profondo cordoglio la notizia della scomparsa di Piero Tosi, caporeparto dei Vigili del fuoco in congedo, in servizio al Comando di Imperia, storico e apprezzato segretario generale della Fns Cisl imperiese.

Il ricordo commosso della segreteria della Cisl

“Un vigile del fuoco e un sindacalista che con la sua professionalità, la sua pacatezza, la sua intelligenza ha saputo incarnare per tutta la vita i valori profondi che stanno alla base della convivenza democratica. Il suo altruismo e la sua abnegazione rimarranno nei cuori dei colleghi e di tutti coloro che lo hanno conosciuto, rispettato, amato. Lo porto nel cuore con tenerezza e commozione. ” Così lo ricorda la Segretaria della Cisl Antonietta Pistocco.

“Piero per tutti noi é stato un maestro. In primis un “maestro di sindacato” – ricorda Gianluigi Lombardi, Segretario Generale FNS Cisl Liguria – Ci ha insegnato con il suo esempio lo stile Cisl: la moderazione, lo spirito di servizio, l’ aiutare gli altri, questi erano i suoi valori.

Piero era un amico, spesso per noi più giovani un papà sempre presente ed attento. Con lui abbiamo portato avanti mille battaglie, ricordo ancora i calci che mi dava sotto il tavoli quando mi scaldavo troppo nelle riunioni. Ci lascia un grande vuoto. Siamo però consapevoli che sarà soddisfatto di quello è riuscito a trasmetterci”.

Oltre che dalla Cisl, sono giunti attraverso i social messaggi di condoglianze alla famiglia anche da parte di numerosi Vigili del fuoco in servizio e in congedo e dall’Associaizone nazionale Vigili del fuoco del Corpo nazionale di Imperia, a cui si uniscono le condoglianze di tutto lo staff di Imperiapost.

https://imperiapost.it/804101/imperia-profondo-cordoglio-per-la-scomparsa-di-piero-tosi-ex-caporeparto-dei-vigili-del-fuoco