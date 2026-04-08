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Due elicotteri dell’esercito svizzero sono impegnati da mercoledì mattina per spegnere il vasto incendio divampato martedì nei boschi di Campascio, frazione del Comune di Brusio. Operano insieme ai pompieri locali.

Le fiamme hanno causato disagi alla viabilità. Il traffico della Ferrovia retica resta interrotto tra Poschiavo e Tirano. L’azienda prevede che l’interruzione durerà fino alle 23:30 del 9 aprile. Sono previste cancellazioni e servizi di autobus sostitutivi. Da martedì sera è chiusa anche la strada per la frazione di Viano. Il villaggio di una sessantina di abitanti è ora raggiungibile solo attraverso una strada forestale, ha spiegato il sindaco di Brusio Pietro Della Cà.

Il fuoco sarebbe stato acceso in modo controllato e legale. Tuttavia, a causa del clima secco e ventoso di questi giorni, le fiamme sarebbero sfuggite al controllo degli operatori. L’incendio ha generato una spessa nube di fumo che copre l’intero fondovalle. L’incendio è visibile anche dalla Valtellina.

https://www.rsi.ch/info/ticino-grigioni-e-insubria/Incendio-a-Brusio-intervengono-gli-elicotteri-militari–3652926.html