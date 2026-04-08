mercoledì, Aprile 8, 2026
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Vigili del fuoco

Incendio a Poggio Castiglioni: in fiamme 4.500 metri quadrati di terreno

Il Faro
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Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16, nella zona di Poggio Castiglioni sopra Travalle. Sul posto sono intervenute otto squadre tra Vab e Csn, insieme ai vigili del fuoco, che sono riusciti a circoscrivere le fiamme evitando conseguenze più gravi. Il rogo ha interessato circa 4.500 metri quadrati di terreno.

Presenti anche i carabinieri forestali, impegnati negli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incendio, che potrebbe essere stato innescato da un abbruciamento di potature. Dal Csn arriva un richiamo alla prudenza: la stagione particolarmente secca aumenta il rischio incendi ed è vietato accendere fuochi in presenza di vento. Un segnale utile per valutarne la pericolosità è l’andamento del fumo, che dovrebbe salire in modo verticale rispetto al terreno.

https://www.notiziediprato.it/cronaca/incendio-a-poggio-castiglioni-in-fiamme-4-500-metri-quadrati-di-terreno/

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