Spread the love

Dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vercelli arriva un aggiornamento riguardo l’andamento dell’incendio boschivo in Val Mastallone. Un evento iniziato nella serata di Pasqua, che sta per entrare nel suo quarto giorno. Si tratta di una situazione molto complessa che sta mettendo in apprensione la Valsesia.,

Le operazioni di estinzione dell’incendio stanno proseguendo ininterrottamente nel Comune di Cravagliana, località Valbella e Ferrera. La costante presenza di vento, a volte a raffiche molto forti, rende difficile e complicato il contenimento e lo spegnimento dell’incendio.

Sul posto è sempre presente una squadra del distaccamento di Varallo dotata di Autobotte, attrezzature e mezzi per incendi boschivi, una squadra DOS (direttore operazioni di spegnimento) proveniente dal Comando dei Vigili del Fuoco di Verbania, una squadra con l’ucl (posto di Comando Avanzato) il funzionario di servizio e una squadra del distaccamento Volontario di Cravagliana.

https://primavercelli.it/cronaca/incendio-cravagliana-si-lotta-contro-le-fiamme-in-val-mastallone-quattro-elicotteri-impegnati/