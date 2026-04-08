Incendio in un’abitazione a Castiglione d’Adda: intervento dei Vigili del Fuoco

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Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 8 aprile 2026, è divampato un incendio in un’abitazione nel territorio di Castiglione d’Adda. Necessario l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’intera zona.

Incendio nel Lodigiano

La richiesta di soccorso è scattata intorno alle 12:30 quando, in un’abitazione situata in via delle Rose, è scoppiato un incendio che ha interessato principalmente la cucina della casa.

Sul posto sono intervenute le squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Lodi con autopompa (APS), autoscala (AS), vettura con Funzionario di Servizio (AV) dal Comando di Lodi e un’autobotte (ABP) dal distaccamento volontario di Sant’Angelo Lodigiano.

I pompieri hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. Le cause dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento. Fortunatamente l’unica persona che si trovava nella struttura è riuscita a uscire autonomamente prima dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, rimanendo illesa.

https://primalodi.it/cronaca/incendio-in-unabitazione-a-castiglione-dadda-intervento-dei-vigili-del-fuoco/