mercoledì, Aprile 8, 2026
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VIDEO – Caltagirone, Range Rover compie un volo di 8 metri in una scarpata Ferito soccorso in eliambulanza

Il Faro
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Il conducente di una Range Rover Velar, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, dopo aver perso il controllo del veicolo, è precipitato in una scarpata, compiendo un volo di 8-10 metri.

Si è reso indispensabile l’intervento dei sanitari dell’elisoccorso dell’ospedale di Cannizzaro di Catania e, soprattutto dei vigili del fuoco di Caltagirone e Palagonia, che hanno dapprima estratto il ferito dalle lamiere contorte e supportando i sanitari del 118 della postazione India 7 di Caltagirone che, con una fatica immane, hanno risalito lo sfortunato automobilista con una barella.

KALATNEWS

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