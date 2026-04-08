VIDEO – Il dipartimento dei vigili del fuoco di Los Angeles (LAFD) aggiunge motociclette elettriche per i servizi di emergenza medica e i soccorsi nelle zone difficilmente raggiungibili.

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LOS ANGELES — Il dipartimento dei vigili del fuoco di Los Angeles ha aggiunto una flotta di motociclette elettriche per supportare le operazioni di soccorso e di emergenza medica, con l’obiettivo di aiutare le squadre ad accedere più rapidamente a terreni montuosi impervi e difficilmente raggiungibili.

Google e YouTube hanno donato 30 motociclette elettriche ai vigili del fuoco di Los Angeles e Arcadia. Il dirigente dell’azienda, Adam Stewart, ha dichiarato in una conferenza stampa del 1° aprile che i veicoli aiuteranno i pompieri a svolgere il loro lavoro più importante in modo più efficace, come riportato da CBS Los Angeles .

“Quando l’accesso è limitato, la tempestività è fondamentale”, ha affermato il capo dei vigili del fuoco di Los Angeles, Jamie Moore, riferendosi al terreno impervio o alla congestione del traffico. “Nel nostro lavoro, il tempo non è solo importante, è tutto.”