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Autocarro perde carico sulla E45 a Valsavignone, ferito l’autista di un altro mezzo pesante

Il Faro
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vigili del fuoco del comando di Arezzo, distaccamento di Sansepolcro sono intervenuti per un incidente stradale verificatosi sulla E45, all’altezza dell’uscita Valsavignone.

Nel sinistro un autocarro ha perso parte del carico posteriormente, coinvolgendo un altro mezzo pesante che sopraggiungeva nella stessa corsia di marcia.

L’autista del veicolo coinvolto è rimasto ferito, perché è stato colpito dal materiale disperso.

L’uomo è stato immediatamente immobilizzato dal personale sanitario del 118 e successivamente estratto in collaborazione con la squadra VF, intervenuta con 5 unità e 2 automezzi.

Sul posto presenti anche la Polizia Stradale e l’elisoccorso Pegaso.

https://corrierediarezzo.it/news/cronaca/444228/autocarro-perde-carico-sulla-e45-a-valsavignone-ferito-l-autista-di-un-altro-mezzo-pesante.html

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