Grosso incendio nelle campagne di Villanova, ettari in fiamme

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Un incendio di vaste proporzioni ha interessato nel pomeriggio di oggi, 9 aprile, un’area compresa tra Villanova Monteleone e Montresta, dove le fiamme hanno distrutto diversi ettari di terreno, alimentate dalle condizioni ambientali favorevoli alla propagazione del fuoco.

Il rogo è iniziato intorno alle ore 15, sviluppandosi rapidamente in una zona rurale e rendendo necessario un intervento tempestivo per contenere l’avanzata delle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Alghero, affiancati dagli uomini del Corpo Forestale provenienti da Villanova Monteleone, che hanno operato in sinergia per circoscrivere l’incendio e mettere in sicurezza l’area interessata.

Solo intorno alle 18 la situazione è stata riportata sotto controllo, dopo un lavoro coordinato che ha permesso di limitare i danni a un’area relativamente circoscritta. Restano in corso le operazioni di bonifica, indispensabili per scongiurare eventuali riprese del fuoco. Non si segnalano feriti, mentre sono in fase di accertamento le cause che hanno originato l’incendio. È il primo grande rogo nel Sassarese di una stagione che si annuncia con elevate temperature e conseguenti rischi per gli incendi.

https://www.sassarioggi.it/villanova-monteleone/incendio-campagne-villanova-monteleone-9-aprile-2026