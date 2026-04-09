Incendi in una ditta di trattamento rifiuti ad Oppeano

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GILI DEL FUOCO DI VERONA

Alle 23:00 del giorno 8 aprile i Vigili del fuoco sono intervenuti per domare un incendio sviluppatosi in una ditta di trattamento rifiuti in via Bursi nel Comune di Oppeano (VR). Per cause in corso l’accertamento circa 10 t di materiale vario, fra cui carta, nylon e legno, sono state interessate dalle fiamme.

Quattro le squadre intervenute con autopompe ed autobotti: il Vigili del fuoco hanno da subito contenuto l’incendio che aveva preso vigore nel piazzale ed evitato che coinvolgesse il resto dell’azienda di 31000 mq circa. Attraverso i mezzi meccanici dell’azienda stessa è stato possibile smassare i materiali coinvolti e procedere alla completa estinzione avvenuta intorno alle ore 5 odierne. Solamente lambìto dal fuoco il fabbricato.