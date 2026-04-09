Incendio in casa a Turano (Avellino), due donne ustionate: una è gravissima. Appartamento pieno di bombole

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Incendio in casa a Turano, in provincia di Avellino. Due donne restano ustionate, una di 65 anni in maniera grave, con lesioni sull’80 per cento del corpo. È stata trasferita d’urgenza al centro grandi ustioni del Cardarelli. È gravissima. Nell’appartamento i vigili del fuoco hanno dovuto operare con cautela: era pieno di bombole di gas e ossigeno. L’incendio è scoppiato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 8 aprile, attorno alle ore 13,30, in una abitazione di via Sant’Antonio Abate.

Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto e l’origine del rogo, sulla quale sono in corso accertamenti tecnici. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, con i Vigili del Fuoco del Comando di Avellino, i carabinieri e le ambulanze del 118. La casa in fiamme si trovava al piano terra e risultava già completamente invasa dalle fuoco. I pompieri sono stati informati della presenza, all’interno dell’abitazione, di una donna di circa 65 anni, già messa in salvo da una convivente prima del loro arrivo.

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