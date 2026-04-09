Un morto e due dispersi dopo il crollo di un parcheggio multipiano a Filadelfia.

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Il cedimento del tetto ha innescato un crollo progressivo su tutti e sette i livelli di un parcheggio multipiano in costruzione, hanno dichiarato i funzionari, mentre le squadre di soccorso lavorano per ispezionare in sicurezza la struttura instabile.

FILADELFIA — Una persona è morta e due risultano disperse in seguito al crollo di un parcheggio multipiano in costruzione a Filadelfia, avvenuto mercoledì, secondo quanto riferito dalle autorità.

Un segmento del tetto è crollato, provocando un “crollo progressivo delle sezioni collegate su tutti e sette i piani”, ha dichiarato mercoledì ai giornalisti il ​​sindaco Cherelle Parker.

“Vorrei essere molto chiara su un punto in questo momento: non ci arrenderemo, non ci arrenderemo e non ci fermeremo finché non avremo fatto luce su tutte le vittime di questa tragedia”, ha affermato.

Le squadre di soccorso hanno tratto in salvo tre persone, una delle quali è rimasta gravemente ferita ed è poi deceduta in ospedale, ha dichiarato il commissario dei vigili del fuoco di Philadelphia, Jeffrey Thompson. Altre due persone sono state medicate e dimesse.

Ha detto che l’edificio è instabile e quindi devono smontarlo per poter ispezionare l’intera struttura.

“Intendiamo smantellare e isolare questo edificio, in modo che i miei uomini possano entrare in sicurezza e raggiungere i piani più bassi per accertarsi che non ci siano sopravvissuti laggiù”, ha affermato.

Secondo Parker, il parcheggio multipiano è di proprietà del Children’s Hospital of Philadelphia e tutti i permessi necessari erano stati rilasciati regolarmente e le ispezioni erano in regola. Ha aggiunto che la città avvierà un’indagine sul crollo.

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