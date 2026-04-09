giovedì, Aprile 9, 2026
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Vigili del fuoco

Valanga sul Gran Sasso, in loc. Fonte Cerreto- in corso le operazioni per escludere il coinvolgimento di persone.

Il Faro
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VIGILI DEL FUOCO

Dalle 11 di oggi i vigili del fuoco sono impegnati per una valanga sul Gran Sasso, in loc. Fonte Cerreto, nella provincia dell’Aquila: sono in corso le operazioni in collaborazione con il personale del Soccorso Alpino e Speleologico per escludere il coinvolgimento di persone.

Sul posto sono al lavoro squadre specializzate nelle ricerche su neve e ghiaccio, nucleo SAF, droni per il monitoraggio dell’area e valutare il rischio di ulteriori distacchi

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