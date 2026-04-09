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VIDEO – CAMPOBASSO, frana a Salcito evacuate in via precauzionale 50 persone

Il Faro
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VIGILI DEL FUOCO

CAMPOBASSO, FRANA A SALCITO: EVACUATE IN VIA PRECAUZIONALE 50 PERSONE, VIGILI DEL FUOCO AL LAVORO DAL MATTINO

Dalla mattinata di oggi, i vigili del fuoco sono impegnati nel comune di Salcito (CB) a causa di un movimento franoso che ha interessato alcune abitazioni del centro abitato. Per garantire la massima sicurezza dei residenti, disposta l’evacuazione precauzionale di 50 persone.
Sul posto sono in corso verifiche tecniche all’interno degli edifici coinvolti per valutare l’entità dei danni strutturali e la stabilità delle costruzioni. Contemporaneamente, l’elicottero Drago sta effettuando una ricognizione aerea su tutto il versante colpito dal dissesto per monitorare l’evoluzione del fronte franoso.

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