giovedì, Aprile 9, 2026
Ultimo:
cronacaInternazionale

VIDEO – Caos all’aeroporto! crolla il tetto del Terminal 3 di Giacarta a causa delle forti piogge.

Il Faro
Spread the love

 A seguito di giorni di piogge torrenziali, una sezione dell’aeroporto internazionale Soekarno-Hatta di Giacarta è crollata, riversando un torrente d’acqua nella sala partenze e seminando il panico tra alcuni viaggiatori.

L’incidente è avvenuto intorno alle 13:40 al Terminal 3 del principale aeroporto internazionale della capitale indonesiana, secondo quanto riferito da un passeggero all’agenzia di stampa locale Antara.

Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa, diversi voli che avrebbero dovuto atterrare all’aeroporto in mattinata sono stati dirottati a causa delle forti piogge e dei cambiamenti nella direzione del vento.

Potrebbe anche interessarti

Da Mosca minacce nucleari alla Nato

Il Faro

Vaticano, sentenza dura per i 3 ambientalisti che si erano incollati al Laocoonte: 28mila euro e 9 mesi di arresto

Il Faro

Brother & Sister act_600 jeunes religieux/ses dans une méga flashmob.mov

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *