VIDEO – Caos all’aeroporto! crolla il tetto del Terminal 3 di Giacarta a causa delle forti piogge.

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A seguito di giorni di piogge torrenziali, una sezione dell’aeroporto internazionale Soekarno-Hatta di Giacarta è crollata, riversando un torrente d’acqua nella sala partenze e seminando il panico tra alcuni viaggiatori.

L’incidente è avvenuto intorno alle 13:40 al Terminal 3 del principale aeroporto internazionale della capitale indonesiana, secondo quanto riferito da un passeggero all’agenzia di stampa locale Antara.

Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa, diversi voli che avrebbero dovuto atterrare all’aeroporto in mattinata sono stati dirottati a causa delle forti piogge e dei cambiamenti nella direzione del vento.