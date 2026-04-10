Como turista inglese si rompe una caviglia all’ Eremo San Donato | recuperata con una barella

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VIGILI DEL FUOCO DI COMO

ore 15:00 richiesta intervento di soccorso tecnico urgente per soccorso persona a Como Salita San Donato. I vigili del fuoco del comando di Como specialisti SAF sono intervenuti zona eremo San Donato per soccorso in zona impervia di una donna inglese con probabile frattura caviglia. Si provvedeva pertanto a effettuarne il recupero mediante barella Kong con personale CNSAS.

In posto 118 che trasportava la donna al nosocomio S.Anna

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Como, 10 aprile 2026 – I vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio per il s occorso a donna inglese di 58 anni che si era infortunata nella zona di Salita San Donat o, a Como. Le squadre del comando di Como, assieme agli specialisti Saf – le unità speleo alpino fluviali – sono intervenuti zona nei pressi dell’eremo, raggiungendo una zona impervia, trovando l’escursionista bloccata con una probabile fr attura alla caviglia, che le rendeva impossibile proseguire. E’ stato quindi organizzato il suo recupero utilizzando una barella Kong, con il supporto di personale del Soccorso Alpino. Una volta individuta, è stata raggiunta dai soccorritori del 118 che l’hanno trasportata all’ospedale Sant’Anna a San Fermo della Battaglia, e qui ricoverata

https://www.zazoom.it/2026-04-10/como-turista-inglese-si-rompe-una-caviglia-alleremo-san-donato-recuperata-con-una-barella/18979577