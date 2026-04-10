venerdì, Aprile 10, 2026
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Vigili del fuoco

Intervento dei Vigili del Fuoco per un grave incidente sulla SS 106: un morto e quattro feriti

Il Faro
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VIGILI DEL FUOCO DI CROTONE

CUTRO – Grave incidente stradale nella tarda mattinata di oggi lungo la Strada Statale 106, all’altezza di Steccato di Cutro, nei pressi del ponte sul fiume Tacina. Il bilancio è drammatico: una persona ha perso la vita e quattro sono rimaste ferite, di cui una elitrasportata in gravi condizioni.
L’allarme è scattato poco dopo le 11:30. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, con il supporto di una squadra della Centrale di Crotone.
I feriti sono stati affidati al personale del 118: uno è stato trasferito in elisoccorso
Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale e il personale Anas..

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