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Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha accusato la Spagna di condurre una “guerra diplomatica” contro Israele e ha avvertito che Madrid “pagherà un prezzo”. In un messaggio pubblicato sui social media, Netanyahu ha dichiarato: “La Spagna ha diffamato i nostri eroi, i soldati dell’Idf, i soldati dell’esercito più morale del mondo”.

Netanyahu ha affermato che la Spagna ha adottato posizioni anti-israeliane nell’arena internazionale e ha assicurato che il suo governo risponderà a queste azioni, in un momento di crescente deterioramento delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi.

Le dichiarazioni del leader israeliano arrivano dopo mesi di critiche da parte del governo di Pedro Sánchez, che ha denunciato l’impatto dell’offensiva israeliana a Gaza chiedendo misure all’interno dell’Unione europea, tra cui la revisione degli accordi con Israele, oltre a condannare l’offensiva congiunta degli Stati Uniti e di Tel Aviv in Iran.

https://it.euronews.com/2026/04/10/netanyahu-minaccia-la-spagna-per-aver-diffamato-i-soldati-israeliani-pagherete