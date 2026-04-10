Pakistan, attesa per negoziati tra Usa e Iran: tutti i punti in agenda e le difficoltà sul tavolo

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Il Pakistan si prepara a ospitare delicati negoziati diplomatici tra Stati Uniti e Iran nella capitale Islamabad, per provare a prolungare la tregua difficilmente raggiunta tra Stati Uniti e Iran.

Tuttavia, diversi elementi rischiano di rendere la trattativa molto complicata, a partire dalle rispettive condizioni che verranno portate al tavolo negoziale e dalla diffidenza tra le parti, oltre agli attacchi di Israele in Libano che sono proseguiti anche questo venerdì causando una ventina di morti

“Se gli iraniani sono disposti a negoziare in buona fede e a tendere una mano, è un conto. Se invece cercheranno di prenderci in giro, scopriranno che la nostra delegazione non è poi così disponibile”, ha detto il vicepresidente statunitense Jd Vance, che guiderà la delegazione Usa, parlando ai giornalisti prima della partenza per Islamabad.

Il presidente Trump ha rincarato dicendo al New York Post che “se i colloqui in Pakistan non dovessero portare a un accordo (…) stiamo caricando le navi con le migliori munizioni, le migliori armi mai prodotte, persino migliori di quelle che abbiamo usato in passato e con cui le abbiamo distrutte (…) e se non raggiungeremo un accordo, le useremo, e le useremo in modo molto efficace”.

https://it.euronews.com/2026/04/10/pakistan-negoziati-tra-usa-e-iran-a-rischio-dopo-gli-attacchi-di-isarele-in-libano?