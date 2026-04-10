Papa Leone negli USA, viaggio annullato: il gelo tra Vaticano e Pentagono. Vance: «Faremo chiarezza». Il retroscena su Trump

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Il dialogo tra la Stanza Ovale e il Vaticano ha subito un’incrinatura. Al centro del gelo diplomatico non ci sono solo divergenze politiche, ma un vero e proprio scontro frontale sulla sovranità della Chiesa, culminato nella decisione di Papa Leone XIV di congelare il suo atteso ritorno negli Stati Uniti. Quella che doveva essere la celebrazione del 250° anniversario della nazione rischia di trasformarsi nel punto più basso dei rapporti tra Washington e la Santa Sede.

La sera dell’8 gennaio, Leone, prima di rientrare in Vaticano da Castel Gandolfo, aveva definito “inaccettabili” le minacce di Trump al popolo iraniano. «Solo attraverso il ritorno al negoziato si può giungere alla fine della guerra», ha sottolineato il Pontefice esortando «ad accompagnare questo tempo di delicato lavoro diplomatico con la preghiera auspicando che la disponibilità al dialogo possa divenire lo strumento per risolvere le altre situazioni di conflitto nel mondo».

Il Papa al termine dell’udienza generale, dopo che il presidente USA Trump ha detto sì alla tregua di due settimane come richiesto dal Pakistan, ha così commentato: «A seguito di queste ultime ore di grande tensione per il Medio Oriente e per tutto il mondo accolgo con soddisfazione e come segno di viva speranza l’annuncio di una tregua immediata di due settimane».

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