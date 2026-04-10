venerdì, Aprile 10, 2026
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Vigili del fuoco

Recupero di un escursionista in difficoltà lungo un sentiero in zona impervia.

Il Faro
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COMANDO DI MACERATA

SEFRO (MC) – I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle ore 19:00 in località Sefro per il recupero di un escursionista in difficoltà lungo un sentiero in zona impervia.
L’uomo è stato localizzato dalla Sala Operativa di Macerata nella zona della fossa di Buttaone. Sul posto è intervenuto l’elicottero Drago 70 del reparto volo di Arezzo, che ha provveduto al recupero mediante verricello.
L’escursionista, in buone condizioni di salute, è stato successivamente affidato alla squadra di Camerino che lo ha ricondotto alla propria autovettura.

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