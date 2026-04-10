Ucraina, Putin annuncia una tregua per la Pasqua ortodossa
Il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, ha annunciato una tregua di 33 ore sul fronte ucraino in occasione della Pasqua ortodossa. Secondo quanto riferito dal Cremlino, la sospensione delle ostilità entrerà in vigore per le forze armate russe dalle ore 15 italiane di sabato 11 aprile fino alla mezzanotte di domenica 12.
Una breve pausa nel conflitto, concepita per consentire ai fedeli di celebrare la più importante festa del calendario religioso. Durante questo periodo, ai militari russi è stato ordinato di interrompere le operazioni in tutte le direzioni, pur mantenendo uno stato di allerta tale da poter «contrastare qualsiasi aggressione nemica». Una formulazione che evidenzia, già nelle premesse, la natura precaria della tregua.
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