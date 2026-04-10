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Tragedia questa mattina in via Ruggero Marturano a Palermo vicino all’incrocio con via ammiraglio Rizzo nei pressi della chiesa Don Orione.

Due operai edili sono morti cadendo da una gru di un cantiere che sta ristrutturando un palazzo. Si tratta di due lavoratori tunisini Daniluc Tiberi Un Mihai di 49 anni e Najahi Jaleleddine di 41.

Un terzo operaio, E. P. di 31 anni, un dipendente della ditta di pneumatici Gammicchia, è rimasto gravemente ferito ed è ricoverato a Villa Sofia. L’uomo è rimasto coinvolto nel crollo della gru dove stavano lavorando i due operai edili.10/04/2026

https://palermo.repubblica.it/cronaca/2026/04/10/video/palermo_due_morti_sul_lavoro_erano_operai_edili_precipitati_nel_vuoto_cadendo_da_una_gru-425275019