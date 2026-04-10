VIDEO – Tregua in Iran a rischio, raid israeliani uccidono oltre 200 in Libano
Raid aerei israeliani hanno colpito obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano, mentre le sirene d’allarme risuonavano nel nord di Israele, nonostante gli appelli a prorogare la tregua regionale.
In Libano sono ripresi i raid aerei israeliani contro postazioni di Hezbollah nel sud del Paese, compreso il villaggio di Choukîne, dove i soccorritori hanno portato fuori dalle macerie dei corpi mentre divampavano gli incendi. L’esercito israeliano ha dichiarato di avere iniziato a colpire postazioni di lancio di razzi «poco fa», dopo gli avvertimenti secondo cui Hezbollah potrebbe estendere i suoi attacchi con razzi verso Israele.