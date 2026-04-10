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VIDEO – Tregua in Iran a rischio, raid israeliani uccidono oltre 200 in Libano

Il Faro
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Raid aerei israeliani hanno colpito obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano, mentre le sirene d’allarme risuonavano nel nord di Israele, nonostante gli appelli a prorogare la tregua regionale.

In Libano sono ripresi i raid aerei israeliani contro postazioni di Hezbollah nel sud del Paese, compreso il villaggio di Choukîne, dove i soccorritori hanno portato fuori dalle macerie dei corpi mentre divampavano gli incendi. L’esercito israeliano ha dichiarato di avere iniziato a colpire postazioni di lancio di razzi «poco fa», dopo gli avvertimenti secondo cui Hezbollah potrebbe estendere i suoi attacchi con razzi verso Israele.

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